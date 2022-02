Die ungewöhnlichen Glasobjekte des Design-Duos Ursula Futura

Ursula Futura war geboren. „Ursula ist unser mutiges Alter Ego. Die Frau, die vor nichts zurückschreckt und sich nimmt, was sie will. Ein bisschen wie die Meerhexe Ursula in Arielle. So haben wir uns im Laufe der Gründung regelmäßig gefragt: Was würde Ursi tun?“ Jasmin, die den strategischen Part der Firma leitet, erklärt die Abläufe: „Alle Objekte werden im Haus entworfen und mit unseren Glaspartnern in Tschechien in Handarbeit produziert. Dabei werden die Grenzen des Materials Glas gemeinsam ausgelotet.“ Zum Beispiel beim Kerzenständer Verity, der aus zwei „gegossenen Spiegeln“ besteht: „In der Glasmanufaktur wurde uns gesagt, dass unser Entwurf nicht umsetzbar ist. Wir blieben hartnäckig und haben darauf gedrängt, es zu versuchen. Verity kann sich sehen lassen und wir sind stolz darauf, etwas in Gang gesetzt zu haben, etwas Neues geschaffen zu haben, freut sich Jasmin. Der Spiegel Mirth sieht aus, wie angelaufen und ist eine Hommage an den spielerischen, kindlichen Moment im Badezimmer, wenn die Kondensation weggewischt wird.