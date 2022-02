Nachhaltig und im Grünen: So möchte die „Generation Greta“ wohnen

Wohnen im Grünen

Wie die Integral-Umfrage zeigt, planen vor allem Unter-30-Jährige, sich wohntechnisch zu verändern: 17 Prozent möchten umziehen – ins bisher vielgeschmähte Häuschen am Land mit eigenem Garten (39%) oder zumindest in eine Wohnung einem kleinen Balkon, einer Terrasse oder einem Garten im Erdgeschoß mit Freifläche (22%). Zudem zeigt sich, dass in allen Generationen die Zeichen auf Grün stehen : Für die befragten Österreicher sind beim zukunftsfitten Wohnen eine Wärmedämmung (67%), Mehrfach-Verglasung von Fenstern (48%), nachhaltige Heizsysteme (46% bzw. 45%) und in der Stadt die Nähe zu Öffis (46%) entscheidend.