Design der Woche: Schaukelnd zum Wohnglück

Im Wintergarten schaukeln oder mitten im Wohnzimmer eine andere Perspektive genießen: Der Hängesessel Leya von der deutschen Designmanufaktur Freifrau ist ideale dafür. Der von Birgit Hoffmann und Christoph Kahleyss entworfene Lounge-Sessel hängt an zwei stabilen schwarzen Seilen von der Decke und wer auf ihm hin und her schaukelt, den überkommen beinahe kindliche Glücksgefühle. Und das, ohne auf den für Leya charakteristischen Sitzkomfort zu verzichten. Wie alle Möbel der Modellreihe besteht auch dieses Designobjekt aus einer von außen straff gepolsterten, geradlinigen Schale, die im Innern ein flauschiges Kissen offenbart. Ein wahrhaft sinnliches Erlebnis. Erhältlich ist der Lounge Swing Seat mit verschiedenen hochwertigen Bezügen aus Stoff und Leder. Die zwei Halteseile sind mit Metallösen und Lederriemen so stilvoll wie sicher an der Sitzschale befestigt.

Die Freifrau Manufaktur bietet multisensual erlebbare Möbel – also solche, die nicht nur für das Auge schön sind, sondern auch für den Tastsinn und den Geruchssinn. Duftendes Holz, griffiges Leder und weiche Stoffe ergeben ein Gesamtkonzept. Die Produktion setzt auf traditionelle Handwerkskunst – alle Produkte werden von Hand in Deutschland hergestellt. Der Hängesessel ist über www.freifrau.com erhältlich, Preis auf Anfrage.