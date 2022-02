Design der Woche: Style-Update für die Blumenvase

Was von Poltrona Frau ganz lässig als „Leather Pot“ verkauft wird, ist ein Design von so zeitloser wie nonchalanter Eleganz: Die Transparenz des Glases und die Weichheit des Leders vereint in einer Vasen-Familie, die für unzählige Kompositionen zur Verfügung stehen, aber auch als Solisten ihre volle Wirkung entfalten. Die Vasen-Serie Leather Pot umfasst drei einfache Zylinder aus Glas in unterschiedlichen Dimensionen und verschiedene unifarbene Ledercover. Die Covers dienen dabei nicht nur als bloße Hülle, sie formen auch eine Art Handgriff, als besonderes Kennzeichen der Kollektion. Die Kontrastnaht definiert die Geometrie der Hülle, die in den Farben Larimar, Marte und Salgemma erhältlich sind.

Italienische Handwerkskunst. Seit mehr als einem Jahrhundert widmet sich Poltrona Frau mit handwerklicher Kunstfertigkeit dem exklusiven Möbelbau. Viele zeitlose Möbelikonen gehen auf das Konto des in der Kleinstadt Tolentino ansässigen Brands. Schon die ersten Möbel von Poltrona Frau zeichneten sich durch perfekte Lederverarbeitung aus und noch heute basiert die Marken-DNA auf der hochwertigen wie leidenschaftlichen Verarbeitung des Materials. Die Vasen der Serie Leather Pots sind je nach Größe ab € 60,- über www.poltronafrau.com erhältlich.