Raumgestalterin Maryam: "Manche Ideen muss ich selbst umsetzen."

Aufeinander eingehen lautet dabei die Devise: „Die einzige Vorgabe der Kundin war: Rosa. Da war ich im ersten Moment überrascht, habe aber dann gedacht: Wenn rosa, dann richtig. Mit dem Stil der 50er- und 60er-Jahre war da auch rasch die perfekte Inszenierung gefunden. Viel Samt, Gold als Kontrastfarbe und Mid-Century-Leuchten ergeben ein sehr harmonisches Bild“, erzählt sie vom kreativen Prozess. „Den eigenen Geschmack beiseitezuschieben und die Wünsche des Kunden immer in den Vordergrund zu stellen“, sei die größte Herausforderung beim Einrichten, „schließlich muss ja auch der Kunde damit glücklich sein, nicht ich selbst.“ Die Möbel und Wandpaneele mussten für die Boutique eigens angefertigt werden. „Die rosafarbene Wandvertäfelung zu finden war nicht leicht. Während so etwas in Amerika Stangenware ist, mussten wir hier einen Tischler suchen, der das macht.“