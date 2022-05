Homestory bei Blanche-Designerin: Altes, Neues und Weißes

Das Trappeln kleiner Füße am Parkett. Ein strahlender Dreijähriger, der es liebt, im Kreis durch alle Zimmer laufen zu können – Erinnerungen, die zur Miet-Entscheidung geführt haben und bereits fünfzehn Jahre zurückliegen. So lange lebt Designerin Elke Bocksrucker in der 125 m2 Altbauwohnung in Wien-Margareten bereits. Gemeinsam mit Mann Gerhard und Sohn Paul – noch, denn der Maturant wird in den nächsten Monaten ausziehen. Für das Kabinett, das bisher sein Reich war, gibt es noch keinen Plan: „Das Loslassen fällt schwer“, gibt Elke zu. Dabei hat die Unternehmerin seit gut einem Jahr ein neues „Baby“: Mit ihrem Label Blanche hat sich die Grafikerin einen lange gehegten Traum erfüllt: „Als Artdirektorin entwerfe ich viel für andere. Jetzt war es Zeit für mein eigenes Projekt. Bei Blanche kann ich mit Typografien spielen, wie auf den Notizbüchern oder mich mit Fotos austoben, bei meinen Grußkarten.“