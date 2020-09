Hollenegger Designgespräche: Gutes Design, gutes Geschäft

In einer Produktentwicklung spielt Design immer eine zentrale Rolle. Dieser Zusammenhang steht auch heuer im Fokus der „Hollenegger Designgespräche“, die am 22. und 23. September in den majestätischen Gemächern von Schloss Hollenegg in Schwanberg in der Steiermark stattfinden. Jeweils neun Kreative und neun Wirtschaftstreibende stellen ein gemeinsames Best-Practice-Beispiel vor und erzählen, welchen Beitrag die Gestaltung zum wirtschaftlichen Erfolg des Produkts geliefert hat.

„Interessant sind die Gespräche vor allem für Unternehmen, die gerne mehr Design einsetzen oder wissen wollen, wie man mit Design jenen Unterschied erzielt, den es braucht, um unter schwierigen Bedingungen am Markt zu bestehen“, sagt Eberhard Schrempf, Organisator und Geschäftsführer von Creative Industries Styria (CIS).