Nachhaltig und stylish wohnen

Besonderen Fokus legt die Autorin auf das Schlafzimmer. Immerhin verbringen wir in keinem Raum so viel Zeit: durchschnittlich 49 Stunden pro Woche. Und: „An keinem anderen Ort der Wohnung atmen wir so tief wie im Schlafzimmer, weil wir hier entspannen.“ Daher sei es in diesem Zimmer besonders wichtig, auf gesundes Material wert zu legen. Mimi Sewalskis setzt auf Massivholzbetten und ökologisch produzierte Matratzen, Decken sowie Bettwäsche aus Naturfaser. Eine günstigere Variante als Massivholzbetten bietet die Firmengründer von „Room in a Box“ (Bild rechts). Sie produzieren Betten und Regale aus Wellpappe. Die Möbel sind modular einsetzbar und zu 100 Prozent recycelbar.

Verpackungsmüll vermeiden

Im Badezimmer bleibt besonders viel Verpackungsmüll übrig. Duschgel, Handseife und Zahnpaste ist schließlich meist in Plastik verpackt. Sewalki bietet für jeden Pflege- und Kosmetikposten eine plastik- und teilweise sogar verpackungsfreie Alternative: Zahnbürsten aus Bambus, wiederverwendbare Abschminkpads, Zahnputzpulver oder Zahnputztabletten, die man zerkauen muss, bevor man zu putzen beginnt statt herkömmlicher Zahnpasta und festes Shampoo statt flüssigem. Eine gute Orientierungshilfe gibt Mimi Sewalskis Liste mit 200 Tipps für einen nachhaltigeren Lebensstil. Darin rät sie auch, dort anzufangen, wo die Veränderung nicht wehtut. „Das Schöne daran ist, dass man selten wieder zurück will. Was sich etabliert hat, bleibt, weil es aus Überzeugung geschieht.“