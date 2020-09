Start-up saugt mit "Citytree" Feinstaub aus Innenstädten

Sobald der Citytree mit seinen 3,5 Metern Höhe und 1,5 Metern Breite in Betrieb genommen wird – derzeit braucht er einen Stromanschluss, an einer autarken Lösung wird derzeit noch gearbeitet – saugt er die Umgebungsluft an, ventiliert sie durch das Moos und bläst sie gereinigt wieder hinaus.

Verschmutzung um 82 Prozent geringer

Verifizierte Daten dazu liefern unabhängige Institute wie Tropos, Leibniz-Institut für Troposphärenforschung und ILK Dresden. Sie zeigen, dass die Feinstaubverschmutzung der Luft um bis zu 82 Prozent geringer, die Feuchtigkeit um 20 Prozent höher und die Temperatur um sechs Grad kühler ist, nachdem sie im Citytree gefiltert wurde.

Dieser Effekt ist – bei geringer Windstärke und somit geringem Zerstreuungsgrad – in einem Umkreis von bis zu zehn Metern messbar. Besonders wirksam ist der Citytree in Innenstädten, weil die Luftzirkulation tendenziell weniger gegeben ist.

In Städten wie Berlin (Standort von Green City Solutions), Bonn, Lissabon und London wurden die Citytrees bereits aufgestellt.