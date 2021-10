Haus und Garten winterfit: Der erste Frost kann kommen

Diesen Check könne man mit einer Dachrinnen-Reinigung kombinieren. „Wird diese unterlassen, können sich Frostschäden in der Dachrinne bilden“, so Marie-Therese Gabriel. Ist die Dachrinne verstopft, kann das Wasser nicht abrinnen, die Regenrinne geht über, das Wasser rinnt an der Hauswand ab und hinterlässt unschöne Spuren. Generell gehe es darum, den Feuchtigkeitseintritt in die Wohnräume zu verhindern. So sollte man auch einen Blick auf die Fassade werfen, ob es feuchte Stellen oder Risse gibt.

Wasserzulauf zum Garten absperren