Grüner wohnen mit Naturmaterialien

Die Zeit der Isolation daheim ist auch eine, in der man genauer hinsieht. Entspricht das, was man als Zuhause etabliert hat, auch aktuellen Bedürfnissen? Jetzt lässt sich gut unterscheiden, was echten Wert hat.

Ein gemütliches Sofa oder ein Stuhl mit guter Lehne im Homeoffice, von dem man keine Rückenschmerzen bekommt. Dieser Tage wird viel geräumt und ausgemistet. In einem nächsten Schritt könnte man schauen, wie gesund, nachhaltig und behaglich man lebt.