Gewinner des Baupreises NÖ 2020 ausgezeichnet

Der zweite Platz ging an das Landhaus Eder in Hofamt Priel, gebaut von Patricia und Manuel Eder, geplant von Bauatelier Schmelz Salomon. Der Dreiseithof wurde aus baufälliger Substanz neu errichtet und verfügt nun über einen Wohntrakt. "Situiert als freistehender Dreiseithof, welcher aus baufälliger Substanz neu errichtet wurde, verfügt dieser nun über die neue Funktion Wohntrakt und ein Nebengebäude für landwirtschaftliche Nutzung. Die Gebäude wurden dabei außenräumlich um einen einseitig offenen Hof angeordnet. In puristisch metallfreier Holzmassivbauweise errichtet, entstand ein Bauwerk mit einem beeindruckend hohen Innenraum und ausnehmend positivem Raumerlebnis. Mit alternativer Energieversorgung ausgestattet, wurde die erhaltenswürdige Hofstätte für den Fortbestand zukunftsfähig weiterentwickelt und stellt damit ein wertvolles Element der Kulturlandschaft dar,“ so die Jurybewertung.

Campus Lengenfeld