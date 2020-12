Ehemaliges Amtsgebäude in Döbling wird zum Wohnprojekt

Hochwertigkeit, die ihren Preis hat. Denn die Eigentumswohnungen, die 48 bis 150 groß sind, muss man sich leisten können. Um die 7700 Euro beläuft sich der durchschnittliche Quadratmeterpreis laut Buwog-Geschäftsführer Andreas Holler. Die Preisspanne für den Kaufpreis der Wohnungen liegt demnach zwischen 380.000 Euro und 2 Millionen Euro.

„Die Zielgruppe liegt damit natürlich eher im exklusiven Bereich. Von karrierebewussten Singles, Paaren, bis hin zu begüterten Senioren“, erklärt Holler. Auch die gute Lage in Döbling habe ihren Preis: „Sie sind schnell in der Stadt, mit guter Infrastruktur, aber auch gleich im Grünen“, so der Buwog-Chef. Im Herbst 2022 sollen die Wohnungen dann bezugsfertig sein.