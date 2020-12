Heuer wie damals: Nostalgie für den Christbaum

Vom Wunderland-Hasen

"Der Christbaum entspricht immer der Persönlichkeit. Man erkennt am Baum den persönlichen Stil,“ weiß Gozstola. Es gilt: Erlaubt ist, was gefällt. Aber, so rät die Expertin, man sollte eine Linie durchziehen. Entweder einen Stil wählen und dabei maximal zwei bis drei Farben kombinieren oder komplett bunt mischen.

Wem Farbendualität, Kugeln und Glasperlen zu wenig sind, der greift vermehrt zu schillernden und märchenhaften Figuren. Auch hier prägen der Zeitgeist aber auch die Popkultur. Neben den bekannten Pfauen und Vögelchen findet man auch Disney-Interpretationen aus Märchen, wie der Nussknacker, Alice im Wunderland oder die Schöne und das Biest.

Spitze? Oder Masche?

Die Krönung des Baums ist die Spitze – auch hier will weise gewählt werden. Masche? Spitze oder Engelchen? „Klassisch und elegant ist in Österreich die Spitze aber auch das Engelchen.“ Das ist seit Kaiserin Sisi, die als erste ein Engelchen an die Spitze gesetzt haben soll in Mode. Maschen werden in Österreich traditionell eher selten gewählt“, erklärt die Weihnachtsexpertin.