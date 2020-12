Der Urlaub im eigenen Feriendomizil

Ein Haus im Bayrischen Wald

In Deutschland steigen die Preise in den Urlaubsregionen Die Corona-Krise hat auch in Deutschland massive Auswirkungen auf den Immobilienmarkt. Noch nie suchten dort so viele Menschen auf Google nach käuflich zu erwerbenden Ferienobjekten als im Krisenjahr 2020. Der Google-Trend-Score für das Suchbegriffspaar „Ferienhaus Kaufen“ notierte im August auf dem größtmöglichen Wert von einhundert. „Die Nachfrage nach Ferienimmobilien erhöhte sich im Angesicht von Kontakt- und Reisebeschränkungen erheblich“, so Handelskontor-Herausgeber Raphael Lulay. „Besonders groß ist der Nachfrageanstieg in den Urlaubsregionen an der Ost- und Nordsee sowie im Bayerischen Wald“.

In Zahlen ausgedrückt

Die Nachfrage nach Ferienimmobilien steigt während der Corona-Krise beim nördlichen Nachbarn um bis zu 54 Prozent. Die Quote an Ferienimmobilien-Eigentümern steig gegenüber Vorjahr mit um 21,15 Prozent. Während im vergangenen Jahr 1,04 Millionen Deutsche ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung besaßen, sind es inzwischen bereits 1,26 Millionen. Die Erhebung des Handelskontors zeigt auch, dass die Immobilienpreise während der Pandemie weiter zulegen. Im 2. Quartal lag der „Empirica“-Preisindex für Immobilien deutschlandweit bei 174 Punkten. Im Vorjahresquartal waren es noch 147 Punkte. Der Anstieg beträgt 18,4 Prozent.

Ferienimmobilien gefragt

Die Immobilienpreise sind laut einer Analyse der deutschen Immo-Spezialisten Block-Builders auf dem Land stärker gestiegen als in der Stadt. In den ländlichen Regionen gab es ein Plus von 8,9 Prozent. In den deutschen Metropolen gab es einen Zuwachs von 6,5 Prozent. Noch vor vier Jahren gaben 63 Prozent der Deutschen, die in einer Großstadt wohnen, an, ein Eigenheim in einem Ballungszentrum mit mehr als 500.000 Einwohner kaufen zu wollen. Aktuell sind es nur mehr 57 Prozent. Auch Block-Builders-Analyst Raphael Lulay kommt zu dem Ergebnis, dass vor allem Ferienimmobilien nachgefragt werden. Während der branchenübergreifende Leitindex DAX sogar 0,2 Prozent niedriger als noch vor einem Jahr notiert, kletterte der Börsenwert von Deutsche Wohnen bis zu 22,2 Prozent nach oben.



„