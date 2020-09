Die Kraft des natürlichen Lichts

Üblicherweise wird der mit jeweils 100.000 Euro dotierte Preis nur in den Kategorien Architektur und Forschung vergeben. Zum 40. Jahrestag der Verleihung des allerersten Daylight Award wurden 2020 ausnahmsweise drei Preisträger bekannt gegeben: Henry Plummer, ein US-amerikanischer Wissenschafter, der seine Karriere der Erforschung des Tageslichts in der Architektur gewidmet hat, erhielt den Award für sein Lebenswerk. (Bild: Henry Plummer fängt Tageslichtstimmungen mit seiner Kamera ein, etwa in der Kapelle Notre Dame du Haut in Ronchamp von Le Corbusier). Durch umfassende Kritik und fotografische Untersuchungen liefert er eine eindrucksvolle Bewertung unzähliger Gebäude. Die Jury: „Sein Werk hat Generationen von Architekten dazu inspiriert, die Erfahrungsaspekte des Tageslichts zu zelebrieren.“ In diesem Jahr findet die Preisverleihung virtuell statt: Am 2. September werden vier Dokumentarfilme über die Preisträger auf der Webseite veröffentlicht. www.thedaylightaward.com