Die besten Bauten aus Beton wurden ausgezeichnet

Das Haus selbst misst drei mal zehn Meter. Die übereinander gestapelten Räume verbindet eine Treppe. Unten ist der Vorraum und wird gearbeitet, in der Mitte befinden sich die Schlafräume, ganz oben wird gewohnt, mit Dachterrasse. „Das Haus will erwandert, erstiegen werden“, heißt es in dem Buch zur Auszeichnung der besten Betonbauten Deutschlands.

Award

Das Haus in der Baulücke ist einer der vier gleichrangig ausgezeichneten Gewinner der besten Betonbauten in Deutschland, ausgelobt vom Informations Zentrum Beton in Kooperation mit dem Bund Deutscher Architekten (BDA) und bereits zum 21. Mal vergeben. Über die Vergabe des mit 25.000 Euro dotierten Preises hat eine interdisziplinär besetzte Jury entschieden. 143 Projekte wurden eingereicht. „Sie belegen die hohe Qualität und Bandbreite der aktuellen Betonarchitektur in Deutschland“, resümiert Ulrich Nolting, Geschäftsführer vom InformationsZentrum Beton und Jurymitglied.

