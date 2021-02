Das Einfamilienhaus aus dem 3D-Drucker

„Wir brauchen mehr Mut“

3D-Druck-Experte Eduard Artner über die Technik.

Wie zukunftsträchtig ist der Einsatz von 3D-Druckern am Bau?

Eduard Artner: Ich denke nicht, dass wir in 20 Jahren alle Häuser mit dem 3D-Drucker herstellen werden. Aber Bauteile und Module haben mit Sicherheit mittelfristig eindeutig eine Zukunft.



Welche Möglichkeiten abseits vom Hausbau bietet das 3D-Druck-Verfahren für die Architektur noch?

Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Zum Beispiel Wandpaneele zur optischen Gestaltung und Raumtrennung. Gewichtsreduzierte Decken und Wände. Ganze Möbel wie Tische oder Sitzbänke, aber auch Pavillons oder Tröge für Blumen oder auch Geschirr und kunstvolle Objekte für den Garten. Und das in allen Formen und Varianten.

Was kann Österreich in puncto 3D-Druck am Bau noch alles lernen?

Für derlei Projekte gibt es kaum Förderungen. Generell hinkt die Baubranche in Sachen Innovation hinterher. Wir benötigen viel mehr Aufklärung bei der Digitalisierung, Mut über den Tellerrand zu blicken und zu denken sowie gezielt an Bauprojekten zu experimentieren.