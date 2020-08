Bunte Glaskunst: Murano Glas in der Krise

Venedigs in aller Welt bekannte Handwerkskunst strauchelt. Der Umsatz der Manufakturen ist eingebrochen, weil die Touristen ausgeblieben sind. Die Insel Murano in der Lagune von Venedig in Italien ist der Inbegriff für bunte Glaskunst. Hier rühmt man sich der 700 Jahre alten Tradition in der Herstellung von hochwertigem, mundgeblasenen Glas. Doch nun stehen wegen der Coronavirus-Krise die meisten Manufakturen vor dem Aus, sie melden Umsatzrückgänge von rund 85 Prozent. „Seit zehn Monaten steht in Venedig alles still. Niemand kauft unsere Werke“, sagte Nicola Moretti, Inhaber einer Glasmanufaktur im Gespräch mit der Tageszeitung La Repubblica.

Fertigung für Lampen- und Armaturenhersteller