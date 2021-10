Auszeichnung für Bauherren, die gut mit Planern zusammenarbeiten

Der Neubau des Steinbockzentrums in St. Johann in Pitztal thront auf einem Plateau. Was man auf den ersten Blick für einen Holzbau hält, entpuppt sich als Gebäude mit vorgehängten, rostbraunen Betonplatten. Die ARGE Atelier Rainer Köberl /Daniela Kröss, wollte an den Stadl erinnern, der an der Stelle stand. Über einen Stahlsteg gelangt man vom dreigeschossigen Bau barrierefrei zu den Steinbock-Gehegen. Bügermeister Elmar Haid war es wichtig, dass das Museum erweiterbar ist.

