Weitere Finalisten sind eine öffentlichen Platzgestaltung in Tirana, Albanien sowie neue Kombinationen von Wohnen und Arbeiten in Berlin. Der Nachwuchspreis ging an BAST Architekten für den Anbau zu einer Dorfschule in Montbrun-Bocage in Frankreich.

Drei Finalisten aus Österreich

Aus den knapp 400 nominierten Projekten aus 36 europäischen Ländern wurden insgesamt 40 Projekte von der Jury unter Beteiligung der AzW- Direktorin Angelika Fitz für die Ausstellung ausgewählt, darunter drei aus Österreich: die Bundesschule in Aspern von Fasch&Fuchs, ein Wohnbau von Vlay Streeruwitz in Wien Floridsdorf sowie das Haus der Musik von Erich Strolz und Dietrich Untertrifaller in Innsbruck.

Ausstellung

Diese und weitere Siegerprojekte sind bei der Ausstellung „Europas beste Bauten“ im Architekturzentrum Wien zu sehen, von 30. Juli bis 12. Oktober in der Ausstellungshalle 2. www.azw.at