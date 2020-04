3SI Immogroup-Chef Michael Schmidt: „Stimmung ist positiver“

Die 3SI Immogroup bildet das Dach für ein Familienunternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung im Kauf und der Revitalisierung von Zinshäusern, sowie der Neugestaltung von Dachböden. Bereits 1980 legte Harald Schmidt mit dem Kauf der ersten Immobilien den Grundstein für das heutige Unternehmen, dessen Geschäfte er mit seinen Söhne Michael und Claus führt.

Ab 2012 kam mit der Investition in Hotels ein weiterer Geschäftszweig hinzu, konkret der Kauf und Betrieb von Hotels und Appartements in Wien. 2015 stieg die 3SI auch in das Neubaugeschäft ein. 2016 wurde mit der Marke ImmoMarie die Digitalisierung intensiviert.