Wohnen in Zonen: Gute Entwürfe erleichtern den Alltag daheim

Der Mensch braucht Abwechslung – so viel steht fest. Das gilt auch und gerade in den eigenen vier Wänden. „Wenn alles in einem Raum passiert oder passieren muss, ist es wichtig, verschiedene Szenarien zu kreieren“, ist Industrial Design-Studentin Kerstin Pfleger sicher. Damit dies gelingt, müssen Möbel vor allem eines sein: flexibel.