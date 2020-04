Coronakrise: Architekten in der Warteschleife

Einen Blick in die Zukunft könnten die derzeitigen Entwicklungen in China weisen. Wolf D. Prix realisiert Projekte in Arabien, Russland und China: „Die Bauwirtschaft hat sich dort sofort erholt. Es ist kein Unterschied zu früher spürbar.“ Ob das in Österreich auch gelingen wird, wagt Prix allerdings nicht zu prognostizieren.