Wohnbau legt eine Vollbremsung hin

Die heimische WohnbautÀtigkeit bremst sich scharf ein. Im abgelaufenen Jahr wurden deutlich weniger Baugenehmigungen erteilt.

GegenĂŒber dem Jahr davor sackte die Zahl 2022 um fast 23 Prozent (17.100) auf 58.900 ab - das war der drittniedrigste Wert seit 2010, wie die Statistik Austria am Montag bekanntgab. Nicht eingerechnet sind Wiener An-, Auf- und UmbautĂ€tigkeiten. Die meisten Wohnungsbewilligungen wurden in der Bundeshauptstadt erteilt.

