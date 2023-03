Immobilien haben sich besonders dort verteuert, wo wenig verdient wird

Eine aktuelle Studie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) zeigt signifikante regionale Unterschiede am Immobilienmarkt - und vor allem: Die Entwicklung der Bodenpreise hat sich in vielen Regionen von der Einkommensdynamik entkoppelt. Die Preise sind demnach überwiegend dort gestiegen, wo es nur zu einer unterdurchschnittlichen Lohnentwicklung gekommen ist, so die Wissenschafter. Untersucht wurde der Zeitraum 2000 bis 2018.

"In manchen Regionen sind die Immobilienpreise der Einkommensentwicklung davongelaufen, vor allem in den größeren Städten", so Robert Musil vom Institut für Stadt- und Regionalforschung der ÖAW. So zählten die Städte Wien, Graz, Salzburg und Innsbruck zu jenen Regionen, in denen die Bodenpreise überdurchschnittlich und die Löhne unterdurchschnittlich gewachsen sind.