Krise im Wohnbau: Tiny-Häuser aus Holz als begehrte Alternative

Landwirtschaftskammer aus Holz

Zuletzt hat Aichinger den Zuschlag für den Bau der neuen Landwirtschaftskammer in Holz im Öko-Wirtschaftspark bekommen. Die Veränderungen am Markt durch die Wirtschaftskrise sind aber auch für ihn spürbar. Die Nachfrage nach klassischen Einfamilienhäusern hat mit der Teuerungswelle abgenommen. „Viele wollen nicht mehr groß und teuer bauen“, sagt der Unternehmer. Darauf hat man reagiert und Tiny-Häuser in Modulbauweise kreiert. Ein 50 m2 großes Modell wurde kürzlich im Werk in Wr. Neustadt zusammengesetzt und dann per Lkw zum Kunden transportiert. Kostenpunkt: unter 200.000 Euro, also vergleichbar mit einer Eigentumswohnung.

Aktuell sind im Öko-Wirtschaftspark Föhrenwald sieben Unternehmen mit rund 90 Mitarbeitern angesiedelt, die meisten davon sind noch in der Bauphase. „Wir nehmen nicht nur unsere ökologische Verantwortung wahr, sondern forcieren auch die Digitalisierung“, sagt Ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki. Allen Firmen können intern auf ein örtlich begrenztes 5G-Netz zurückgreifen.