22 Jahresgehälter für ein Eigenheim

Aber nicht nur die hohen Preise an sich, auch die Finanzierung macht es Jungen schwer. Die FMA (Finanzmarktaufsicht) hatte die Regeln im August verschärft. Wer einen Kredit beantragen möchte, muss über 20 Prozent Eigenmittel verfügen, die Laufzeit darf maximal 35 Jahre betragen und die Kreditrate nicht mehr als 40 Prozent des monatlichen Nettoeinkommens ausmachen. „Der Erwerb von Wohneigentum wird somit für immer mehr Haushalte unleistbar. Dementsprechend sind die Neukreditvergaben im August auf das Niveau des Jahres 2014 eingebrochen“, analysiert Experte Helmenstein.

„Die Frage ist nicht, ob man ein Eigenheim finanzieren kann, sondern ob man einen Kredit bekommt. Wohnen aber muss man ja. Wenn die Situation so bleibt, wird es einen großen Bedarf an Mietwohnungen geben. Und die müssen erst gebaut werden“, so Baumeister und Innungsmeister-Stellvertreter Bau der WKNÖ Günther Lehner.

Der deutliche Rückgang der Kreditvergaben ist für Landesrat Danninger Anlass für Appelle an FMA und Bundesregierung: „Wir halten die FMA-Richtlinie für unverhältnismäßig, weil sie für viele Menschen viel zu hohe Hürden aufbaut und so jungen Familien die Möglichkeit auf ein Eigenheim nimmt und damit gleichzeitig die regionale Bauwirtschaft um mögliche Aufträge umfällt“.

„Damit Eigentum auch in Zukunft leistbar bleibt, muss an vielen Rädchen gedreht werden“, sagt WKNÖ–Präsident Wolfgang Ecker und fordert die Wiedereinführung des Absetzbetrages für Wohnraumschaffungsprojekte.

„Durch ein gebautes Einfamilienhaus werden nicht nur 2,7 Jobs pro Jahr geschaffen, sondern auch eine Wertschöpfung von 511.200 Euro generiert. Dazu kommen Renovierungen und Restaurierungen von bestehenden Häusern. Leistbares Eigenheim ist daher wichtig für die regionale Wertschöpfung und eine aktive Bauwirtschaft“.