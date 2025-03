Da das Angebot an Wohneigentum weiter knapp , die Nachfrage dagegen weiter grundlegend solide sei, könne der Aufwärtstrend bei den Preisen anhalten, heißt es in der auf der Webseite der EZB veröffentlichten Studie.

EZB: Immobilienpreise hoch geblieben

Die Immobilienpreise seien trotz der jüngsten Abschwungphase hoch geblieben, heißt es in der EZB-Studie. "Dies hat sich negativ auf die Erschwinglichkeit von Wohnraum ausgewirkt, trotz einer inzwischen weniger restriktiven Geldpolitik." Die EZB war Mitte 2024 auf einen geldpolitischen Lockerungskurs umgeschwenkt und hat seitdem inzwischen sechsmal die Leitzinsen gesenkt.

Eine hochschießende Inflation, rasant kletternde Energiekosten sowie steigende Zinsen und schärfere Finanzierungsbedingungen hatten ab 2022 dafür gesorgt, dass die Preise für Wohnimmobilien in den Keller gingen. Zuvor hatte der Immobilienmarkt eine jahrelange Boomphase durchlebt, in der die Notenbanken wiederholt auch vor Überbewertungen - etwa in Großstädten - gewarnt hatten. Zuletzt hatte sich der Markt für Wohnimmobilien im Euroraum wieder erholt.