Günstiger geht nicht: Wo man in Österreich jetzt fürs Wohnen am wenigsten zahlt

Der Zuzug ins Waldviertel war in den vergangenen Jahren groß. Die Hauptmotive für den Zuzug sind neben der Leistbarkeit von Immobilien das sichere Aufwachsen der eigenen Kinder. Der Großteil der Menschen, die ihren Hauptwohnsitz im Waldviertel begründen, kommt aus Wien. Jährlich siedeln sich durchschnittlich 5,100 Menschen in der Region an. Josef Wallenberger, Experte für Standort- und Regionalentwicklung, von der Initiative Wohnen im Waldviertel, weiß, warum es vor allem junge Menschen ins Waldviertel zieht. "Die Frage: Wo soll mein Kind aufwachsen, ist ein starkes Motiv." Doch auch das Klima ist ein großer Pluspunkt: "Man kann hier im Sommer bei offenem Fenster schlafen, das ist in Wien nicht möglich", so Weinberger.