Es kräht. Seit einigen Wochen kräht es im 19. Wiener Gemeindebezirk, jeden Morgen zu Sonnenaufgang. Da zeigt der Hahn, was er kann. Es ist nicht genau auszumachen, aus welchem Villenhaushalt der lautstarke Weckruf kommt – wir gehen aber davon aus, dass es dort, wo der Kräher lebt, auch ein paar Hennen gibt. Landidylle in der Großstadt, Eier inklusive. Die Idee der Hühnerhaltung hat sich in den vergangenen Jahren wieder verstärkt durchgesetzt – in den Außenbezirken der Stadt und am Land sowieso. Es ist der Wunsch nach mehr Natur. Und so gibt neuerdings nicht nur Hunde- und Katzenmenschen, sondern eben auch Hühnermenschen.