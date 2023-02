Nachhaltig Verdichten: Wien braucht mehr Dachausbauten

Im dicht bebauten Wien, wo Freiflächen ohnehin rar sind und künftig als Grünraum geschützt werden sollen, kann neuer und nachhaltiger Wohnraum vor allem durch vertikale Verdichtung entstehen.

Ob eine Liegenschaft für den Dachausbau in Frage kommt, ist grundsätzlich an den Flächenwidmungs- und Bebauungsplan Wien sowie an die baulichen Gegebenheiten des jeweiligen Bestandsgebäudes geknüpft.

Luft nach oben

Während in den Randbezirken Wiens, wo tendenziell mehr neu entwickelt wird, Wohnprojekte bereits bis zur maximalen Höhe ausgebaut werden, besteht in der Innenstadt noch Luft nach oben: „Gerade in den Innenbezirken Wiens ist der Dachgeschoßausbau ein vielversprechendes Modell, um neuen und nachhaltigen Wohnraum zu schaffen. Aus unserer Sicht wird dieses Potenzial noch viel zu wenig ausgeschöpft“, stellt Philipp Smula, Gründer und Geschäftsführer von AURE Immobilien fest.



Der Experte ergänzt: „Für Eigentümer und Investoren ist der Dachgeschoßausbau auch dahingehend attraktiv, dass die neugebauten Dachwohnungen von Mietpreisregulierungen ausgenommen werden. Somit können gegenüber den bestehenden Etagenwohnungen unterm Dach auch höhere Mieteinnahmen erzielt werden.“