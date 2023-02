Hürden beim Energie-Umstieg im Altbau-Bestand

Wer trägt die Kosten?

Das Problem im Mietrecht sind auch die gedeckelten Mieten, Stichwort Richtwert- und Kategoriemiete. „Auch wenn der Vermieter die Kosten des Investments trägt, kann er den Mietzins nicht erhöhen“, so Julia Fritz. „Das ist im Altbau ein Problem.“ Hier müsse man auch die Vermieter verstehen. Laut österreichischem Mietrechtsgesetz gelten Gebäude, deren Baubewilligung vor dem 30. Juni 1953 erteilt wurden, als Altbauten. Nach der Meinung der Rechtsanwältin ist es ausgeschlossen, dass die Wohnungsmieter die Kosten tragen könnten. Es gehe sich aber auch für die Vermieter von Altbau-Wohnungen nicht aus. Daher müsse hier eine Lösung gefunden werden. Ein weiterer offener Punkt betrifft die Dauer der Umbauphase. Während das neue Heizsystem eingebaut wird, werden Handwerker auch in den Wohnungen zugange sein. In dieser Zeit wird der Mieter in der Nutzung seiner Wohnung beeinträchtigt. Hier ist zu klären, ob Mieter für die Dauer des Umbaus den Mietzins mindern dürfen, so Julia Fritz.

Opt-out

Auch im Wohnungseigentumsgesetz bedarf es Adaptionen. Denn derzeit ist es so, dass die Wohnungseigentümer beschließen könnten, dass sie nicht auf eine zentrale Heizanlage umstellen. „Denn Wohnungseigentümer haben eine sogenannte Opting-out-Möglichkeit“, so Julia Fritz. Doch es gibt ein Umstellungsgebot, der Hausverwalter muss auf eine zentrale Wärmeversorgung umstellen. Es wird also auf weitreichende Duldungspflichten für Mieter und Wohnungseigentümer hinauslaufen.