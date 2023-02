Für mehr Lebensqualität: Wohnen mit Benefits

Wels: Hygge gutes Leben



Mit dem Fahrrad bis zur eigenen Wohnungstüre fahren: Extrabreite Laubengänge und ein spezieller Aufzug machen das im Wohnbau „Hygge gutes Leben“ am Weidenweg in Wels möglich, errichtet von Trio Development.

Das Fahrrad kann sicher und komfortabel vor der eigenen Wohnung oder in extra absperrbaren Bereichen abgestellt werden. Den Bewohnern stehen außerdem ein Lastenfahrrad sowie ein E-Bike zur Verfügung. Eine Radwerkstatt ist in der Wohnanlage ebenfalls vorhanden. Das Projekt in Holzbauweise umfasst 26 Eigentumswohnungen, die 2021 fertiggestellt wurden.