Österreichs Städte wollen grüner werden: Wo Neues entsteht

Seestadt wächst weiter

Große Stadtentwicklungsgebiete liegen auch im Norden der Stadt, in den Bezirken Floridsdorf und Donaustadt. Allein in der Seestadt Aspern sind bereits Tausende Wohnungen, aber auch Arbeitsplätze, Schulen, Kindergärten, Kultureinrichtungen und Gastronomie entstanden und die Planungen reichen noch bis in die 2030er-Jahre hinein. Das Quartier im Seebogen befindet sind in Fertigstellung. Als nächstes wird am Nordufer des Sees im Quartier Seeterrassen weiterentwickelt.

In unmittelbarer Nähe zur Seestadt nimmt das Hausfeld immer konkretere Formen an. Direkt an die U2 angebunden soll hier in den nächsten Jahren ein neuer, vielfältiger Stadtteil entstehen.

Altes und Neues in Neu-Leopoldau

Auf dem Areal des ehemaligen Gaswerks in Floridsdorf werden 1.400 Wohnungen mit Nahversorgung und sozialer Infrastruktur geschaffen sowie 70.000 Quadratmeter Gewerbeflächen und viel Freiraum.