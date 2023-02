Neu am Ring: das Luxushotel The Amauris mit viel Marmor

Wellness

Das Spa im The Amauris Vienna überzeugt mit einem Indoor-Pool und ermöglicht dank des öffenbaren Glasdaches nachts nicht nur den Blick auf den Sternenhimmel über der Wiener Innenstadt, sondern vermittelt auch echtes Outdoor-Flair. Finnische Sauna, Dampfbad, Massageraum, Kosmetik und ein Fitnessbereich, ausgestattet mit den neuesten Trainingsgeräten von Technogym, werden den höchsten Ansprüchen gerecht.



The Amauris Vienna ist das erste Luxus-Boutique-Hotel der Breiteneder Immobilien Parking AG, weitere Häuser in Italien und Kroatien werden folgen, so Johann Breiteneder, CEO der Breiteneder Immobilien Parking AG.