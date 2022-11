Zeitreise in die Sixties im neuen Magdas Hotel

Das neue Magdas Hotel steht für Nachhaltigkeit. Das spürt der Gast schon beim Betreten des neuen Hotels in der Ungargasse 38 in Wien-Landstraße. Die alten Steinböden blieben genauso erhalten wie die Stiegenhäuser, kombiniert mit modernem Design von heute. Das alte Rezeptionspult wurde instand gesetzt und in eine Bar umfunktioniert. Und diese Wertschätzung von Altem setzt sich in den oberen Etagen fort.