Margarete Schütte-Lihotzky: Wohnung einer Pionierin

Ihre rund 55 Quadratmeter große Wohnung mit Dachgarten in der Franzensgasse 16 in Wien-Margareten, in der die Architektin ihre letzten 30 Lebensjahre verbrachte, wurde nun weitgehend in ihren Original-Zustand versetzt und für Interessierte geöffnet (ab Oktober: Dienstag 10 -14 Uhr, Freitag 14 - 18 Uhr). Maßgeblichen Anteil an der Umsetzung haben die Architektinnen Christine Zwingl und Renate Allmayer-Beck.

Zeitreise

Mit der Renovierung und Rekonstruktion der Ausstattung, bei der das Bundesdenkmalamt und die Stadt Wien unterstützten, wurde versucht, die Atmosphäre von damals einzufangen. Allmayer-Beck beschreibt die Stimmung: „Gleich beim Betreten der Wohnung taucht für uns das Gefühl auf, in die 1980er-Jahre zurückversetzt zu werden, als Margarete Schütte-Lihotzky hier noch lebte.“