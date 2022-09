Möbel-Designerin Leandra Eibl: Die Frau in Rot

Für die Schönbuch-Version des Regals wurden ein paar Adaptionen gemacht, etwa wurde aus dem Aluminiumgestell ein Holzrahmen und die Farbwelten wurden eingegrenzt. Unter dem Namen „Cores“ sorgt das System immer noch für Emotion: Es spielt mit farbigen Flächen, die sich in eine essenzielle Grundstruktur einfügen. Fast wie in einem Gemälde von Piet Mondrian. Die hölzernen Profile und Böden des Regals sind schlank und schlicht gestaltet. Spannung kommt in diese Konfiguration durch das gekonnte Spiel aus Farben: Streben und Böden können je nach Größe des Regals in der gleichen oder in harmonisch kontrastierenden Farben gestaltet sein. Führungsrillen ermöglichen die Verankerung von verschiebbaren Gläsern, die ebenfalls in passenden Farben erhältlich sind.