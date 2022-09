Design der Woche: Kuscheliger Platz für kühle Herbsttage

Draußen wird es kühler, da wollen wir uns in den eigenen vier Wänden einkuscheln. Der Sessel Ruché von Ligne Roset ist der ideale Ort dafür. Auf feinen Füßen ruht eine dicke Decke und lädt zum Erholen ein. Das Besondere an Ruché ist die Steppung der Polsterung: Abwechselnd durch die Stiche gehalten und wieder freigelassen, bauscht sich der Stoff stellenweise auf, was ihm eine besondere Optik verleiht, sowie seinen Namen Ruché (Rüsche). Aus den Höhen und Tiefen des Bezuges entstehen abwechslungsreiche Lichtreflexe, die Schatten variieren je nach Stoff. Ein einfaches Flachgewebe wird dadurch reicher, ein Velours schluckt das Licht je nach Betrachtungswinkel.