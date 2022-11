In wenigen Tagen ist es soweit: Die erste Kerze am Adventkranz wird angezündet. Wer nicht kaufen will, hat noch Zeit, selbst einen Kranz zu basteln. Inspiration dazu gibt es von Floristin Christina Moritz. Mit ihrem Business „Blumen vom Hühnersteig“ sorgt sie seit sechs Jahren für zauberhafte Bouquets auf Hochzeiten, in der Gastronomie oder auch als Abo für daheim. Die Blumen dafür baut Christina selbst im Burgenland an.