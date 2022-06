Die Blumenflüsterin: So gelingt der perfekte Sommer-Blumenstrauß

In Schönkirchen im Weinviertel baut Reckendorfer nun unter dem Namen Blumenbund Schnittblumen an. Auf einem Gelände von 4.000 Quadratmetern werden je nach Jahreszeit Blumen, die in der Region gedeihen, angepflanzt. Ohne Chemie und mit so viel Wasser, wie es gerade nötig ist. „Mir ist die Regionalität und Saisonalität wichtig. Im Winter entstehen die Ideen und ich kann es dann kaum abwarten, dass das Frühjahr kommt und ich alle meine neuen Ideen ausprobieren kann“, meint Reckendorfer. Auch durch das Aufwachsen am landwirtschaftlichen Hof ihrer Familie, die sie übrigens tatkräftig unterstützt, hat Kathi einen sehr natürlichen Zugang zum Anbau: „Man muss das Rad nicht neu erfinden. Sondern sich auf das besinnen, was schon da war. Das, was unsere Omas und Uromas in ihren Gärten gemacht haben: Das ist nachhaltig.“ Der Trend zurück zum Ursprung manifestiert sich in der „Slow Flower Bewegung“ auch im deutschsprachigen Raum. „Ähnlich wie beim Slowfood geht es auch hier um bewusste und nachhaltige Ansätze. Es gibt immer mehr Anhänger der Bewegung und mit ein paar Kolleginnen arbeite ich regelmäßig zusammen. Wir bieten Workshops an und tauschen uns auch über unsere Pflanzen aus.“