So bringen Sie den Pfingstrosenstrauch zum Blühen

Um dauerhaft Freude an der Pflanze zu haben, rät Katharina Reckendorfer außerdem zu folgendem Jahreszeitenprogramm: „Die Pfingstrosen auch nach der Blüte über den ganzen Sommer weiterhin pflegen und gießen, denn im Sommer werden die Triebe und Augen für das nächste Jahr angelegt. Das Grün unbedingt stehen lassen und erst im späten Herbst entfernen. So kann man auch noch die schöne Herbstfärbung der Blätter beobachten. Im Frühling freuen sich die Pflanzen, wenn eine Handvoll Hornspäne in die Erde mit eingearbeitet wird. So hat man jahrelang Freude an einer üppigen Blütenpracht.“