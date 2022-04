Gärtner geben Tipps: Vorsicht bei Staunässe

KURIER-Leser Heinz Petz pflegt seine Krotonpflanze mit viel Liebe und Sorgfalt. Dennoch bereitet ihm die Zimmerpflanze nun Probleme: „Seit Kurzem trocknen die jungen Blätter und Blütentriebe in der Krone nach den dem Austreiben wieder ab. Ich gieße alle zwei bis drei Tage so, dass keine Staunässe in der Untertasse vorhanden ist. Trotzdem konnte mir bisher niemand Hilfe für das Problem geben.“