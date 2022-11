Weihnachtliche Beleuchtung mit Köpfchen

Ob im Fenster, am Baum oder über der Eingangstüre: Eine festliche Beleuchtung gehört zu Weihnachten wie Glühwein und Maroni. Allerdings sind die Lichter nicht nur schön anzuschauen. Sie verbrauchen auch jede Menge Energie. Wir haben ein paar Tipps zum vorweihnachtlichen Stromsparen.

Lichterketten tauschen:

Im Vergleich zu jenen mit alten Glühbirnen sparen LED-Lichterketten bis zu 95 Prozent Strom und haben eine längere Lebensdauer. Ein Vergleich der Umweltberatung zeigt: Ein Rentierschlitten mit zwei zehn Meter langen Lichterketten mit Glühbirnen verbraucht in der Adventzeit ungefähr so viel Strom wie ein sparsamer Kühlschrank im ganzen Jahr. Zudem rät die Umweltberatung, keine Kabel durch gekippte Fenster zu legen, da so unnötig viel Heizenergie verloren gehen.