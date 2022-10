Mein Sonnenstrom: In acht Schritten zur eigenen PV-Anlage

Eine Photovoltaik-Anlage fürs Eigenheim ist eine Investition in die Zukunft. Wir zeigen in acht Schritten, wie Sie zu Ihrer eigenen Anlage kommen – und was auf diesem Weg zu beachten ist.

von Vanessa Haidvogl