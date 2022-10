Die Heizsaison startet: Wartung spart Geld

Die kühlen Septembertage haben die Temperaturen in den eigenen vier Wände schon unter 20 Grad Celsius sinken lassen. Ein unbehagliches Gefühl hat sich eingestellt. Zeit also, die Heizungen wieder vom Sommerbetrieb, wo ausschließlich Warmwasser produziert wurde, auf Winterbetrieb umzustellen. Dabei kann es durchaus passieren, dass die Heizkörper nicht so recht warm werden wie gewünscht.

Regelmäßige Wartung

„Grundsätzlich sollte der Heizkessel oder die Therme einmal pro Jahr von einem Installateurbetrieb gewartet werden, der das Gerät reinigt und die Funktionen überprüft“, rät Ewald Gärber von „die umweltberatung“. Mieter sollten ihrer Verpflichtung zur jährlicher Wartung unbedingt nachkommen. Zwar tragen die Vermieter die Kosten eventueller Reparaturen. Doch kommen Mieter ihrer Wartungspflicht nicht nach, können Vermieter die Reparaturkosten auf die Mieter abwälzen.

Druck prüfen

Ist mit der Heizanlage alles in Ordnung, kann vieles selbst geprüft werden. Zum Beispiel der Systemdruck: Liegt er unterhalb des grünen Bereiches, braucht man nur etwas Wasser in den Kreislauf nachfüllen. Ist der Druck zu hoch, liegt die Druckanzeige oberhalb des grünen Bereiches. Es muss etwas Wasser aus dem System abgelassen werden. Das geht am einfachsten direkt am Heizkörperentlüftungsventil. Dazu das Ventil solange offen lassen, bis die Druckanzeige wieder im grünen Bereich ist. Wichtig: Vor dem Öffnen einen Becher für das abgelassene Wasser unter das Entlüftungsventil halten.