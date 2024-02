Der Parkettboden, der den Raum mit Wärme versorgt

Die steigenden Energiekosten und die zunehmende Sorge um die Umweltauswirkungen des Energieverbrauchs haben dazu geführt, dass immer mehr Menschen nach kostengünstigen, umweltfreundlichen und auch innovativen Heizlösungen suchen. Ein Dauerbrenner, der in diesem Zusammenhang nun wieder mehr Aufmerksamkeit erhält, ist der Parkettholzboden.

„Dieser bietet nicht nur eine ästhetische Gestaltungsmöglichkeit für den Wohnraum, sondern kann auch eine effiziente und nachhaltige Wärmequelle sein“, sagt Maurice Rudda, Juniorchef des in Heidenreichstein ansässigen Waldviertler Familienbetriebs Rudda, das seit vielen Jahren schon zu den führenden Anbietern für Parkettholzböden gehört. „Parkettholzböden sind bekannt für ihre natürliche Fähigkeit, Wärme zu speichern und abzugeben. Das macht sie zu einer idealen Wahl für wohlige Wärme in den eigenen vier Wänden. Denn anders als kühle Fliesen oder kalter Beton fühlt sich ein Parkettholzboden stets angenehm an und fördert ein behagliches Raumklima.“ Benefits, die auch dazu beitragen, den Bedarf an der konventionellen Heizung zu reduzieren und somit Energiekosten einzusparen.