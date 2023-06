Makler-Honorar: Bestellerprinzip tritt in Kraft

Am 1. Juli tritt die Novelle des Maklergesetzes in Kraft. Konkret gilt dann das Erstauftraggeberprinzip bei der Vermittlung von Mietwohnungen, nicht aber im Eigentum. Bisher wurde der Mieter zur Kasse gebeten, auch wenn der Vermieter den Makler beauftragt hat. Fällig wurden bis zu zwei Bruttomonatsmieten. Das ändert sich nun. Künftig ist es so, dass der Erstauftraggeber diese Maklerprovision begleichen muss. Das wird in den meisten Fällen der Vermieter sein.