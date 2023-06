Eine Französin in Wien: So holen Sie den French Chic in ihre Wohnung

Auch an vielen anderen Stellen in der Wohnung sieht man Bekanntes mit einem besonderen Twist. Der große Barkoffer in der Ecke des Esszimmers erinnert an die Luxusversion von Louis Vuitton. Doch mit Luxus wird hier nur gespielt, viel mehr schafft Schullin ihre eigene Version davon: „Der Koffer ist von Kare Design. Das Logo habe ich selbst darauf gemalt: F und L. Es erinnert absichtlich an das von Fendi, steht aber für „Flûte“, was einerseits Champagnerflöte, aber auch Mist bedeuten kann“, erzählt Oriane augenzwinkernd und führt nonchalant weiter durch das Gesamtkunstwerk, das ihre Wohnung darstellt.

Herzstück des Raumes ist ein riesiger, runder Tisch. Die darauf befindlichen Semmel- und Würstel-Skulpturen will man gleich herumschieben. „Die sind da fix drauf. Der Tisch ist eine Anfertigung des Wiener Künstlers Martin Grandits. Ich habe mir eine Paris-Wien-Version gewünscht, aber das Croissant ist doch mehr ein Kipferl“, so die Französin schmunzelnd.